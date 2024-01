RSnW: zmiany w egzaminach na prawo jazdy

Potrzebne zmiany - tak goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór" komentowali nowości w egzaminach na prawo jazdy.

Od nowego roku np. nie będą mogły być przerwane w trakcie, z wyjątkiem popełnienia poważnego wykroczenia.Marek Konkolewski, były policjant i gość "Radia Szczecin na Wieczór" oceniał, że jest to duża zmiana na korzyść zdającego.- Więcej problemów będą mieli sami egzaminatorzy, którzy - jeżeli już podejmą decyzję o przerwaniu egzaminu - to będą musieli być w 100 proc. pewni, że ta sytuacja stworzyła realne i konkretne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego mając świadomość tego, że Nadzór będzie przeglądał materiały filmowe z przebiegu egzaminu praktycznego, a także została stworzona furtka w postaci tego, że każdy będzie mógł przyjść i obejrzeć nagranie - zapowiedział.Egzaminator o błędzie popełnionym na drodze będzie musiał powiadomić zdającego, jednak - jak mówił w audycji socjolog ruchu drogowego Filip Grega - teraz nie czyn będzie się liczył, a zadanie.- Jeśli dany kandydat usłyszy, że w tym samym zadaniu dwa razy popełnił błąd, to on już wie, że wynik egzaminu będzie negatywny - podkreślił.Zmiany miały na celu ułatwienie koncentracji zdających i zmniejszenie stresu podczas egzaminu.