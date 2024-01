Polregio zachęca do podróży koleją w czasie ferii

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Spółka Polregio zachęca do podróżowania koleją w czasie zimowych ferii. 15 stycznia zimowy wypoczynek rozpoczynają uczniowie z województw dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Na dwa tygodnie przerwy spółka oferuje bilety tygodniowe, które w podobnej formule proponowano pasażerom także latem i, jak podkreśla spółka, cieszyły się one ogromną popularnością wśród podróżnych - były najchętniej kupowanym produktem POLREGIO.



Bilet tygodniowy na ferie w tańszej wersji kosztuje 109 złotych i obejmuje wszystkie pociągi REGIO. Bilet za 129 złotych zapewnia z kolei przejazdy pociągami REGIO oraz Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Arrivy.



Sprzedaż biletów z tej oferty rozpoczęła się 12 stycznia, a jest ona ważna przez całe ferie zimowe, czyli do 25 lutego. Nie obejmuje województwa pomorskiego i dolnośląskiego.



W ofercie są także bilety weekendowe. Mini bilet turystyczny kosztuje 47 złotych i pozwala podróżować bez limitu pociągami REGIO od piątku od 18:00 do poniedziałku do 06:00. Bilet turystyczny, dostępny w cenie 58 złotych umożliwia nieograniczone podróże pociągami po całej Polsce od 18:00 w piątki do 06:00 w poniedziałki.



W województwie opolskim zostanie wprowadzona oferta specjalna na ferie zimowe pod nazwą "OPOLSKIE! Bilet na ferie".



Oferta umożliwi od 15 do 28 stycznia zakup zryczałtowanego biletu tygodniowego uczniom i studentom w cenie 10 złotych, który będzie uprawniał do dowolnej liczby przejazdów pociągami POLREGIO na obszarze wewnątrz województwa opolskiego. Bilety będą ważne do 28 stycznia.