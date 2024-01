Wojewoda zapowiada nadzór inwestycji drogowych

Budowa dróg ekspresowych w naszym regionie - w tym Zachodniej Obwodnicy Szczecina oraz Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - nie jest zagrożona - zapewnia wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Przedstawiciel rządu w regionie szczególną uwagę i nadzór zamierza poświęcić sprawom dotyczącym ochrony środowiska oraz transportowi i komunikacji.- To inwestycje, których będę szczególnie pilnował, także w zakresie ich finansowania - przekonuje wojewoda.- To duże inwestycje: dokończenie S3, S6, S10, S11, Zachodnie Obejście Szczecina i SKM-ka. To priorytety, które będę nadzorował, ponieważ to bardzo duże przedsięwzięcia; ponadlokalne - podkreślił.Budowany jest ostatni odcinek drogi S3 w naszym regionie od węzła Parłówko do tunelu w Świnoujściu, termin oddania inwestycji to ostatni kwartał 2024 r.Trwa budowa odcinka drogi S6 od Koszalina do Słupska, termin zakończenia budowy to 2025 rok. Nadal w przetargu są odcinki S10 przechodzące przez nasze województwo.