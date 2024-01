Najpierw szkolenie, później przysięga - startują "Ferie z WOT"

W tegorocznej edycji "Ferii z WOT" bierze udział 78 osób, z czego ponad 50 to uczniowie i studenci. Fot. WOT, 14 ZBOT / Archiwum

To oferta 16-dniowego szkolenia podstawowego skierowanego przede wszystkim do studentów oraz uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, którzy do tej pory nie mieli okazji przejść przeszkolenia wojskowego.

Ćwiczenia odbędą się na terenie trzebiatowskiego batalionu wchodzącego w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Czego uczyć będą się przyszli żołnierze?



- Strzelanie, taktyka, czyli umiejętność poruszania się w polu, poznają też elementy topografii, oczywiście jest w-f..., każdy znajdzie coś dla siebie. W ciągu 16 dni szkolą się u nas jako żołnierze - wyjaśnia chorąży Przemysław Nadolski, oficer prasowy "14-tki".



Ćwiczenia zakończą się terenowym sprawdzianem umiejętności zwanym "pętlą taktyczną". Następnie wszyscy żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową. Odbędzie się ona 27 stycznia w Kamieniu Pomorskim.



W tegorocznej edycji "Ferii z WOT" bierze udział 78 osób, z czego ponad 50 to uczniowie i studenci.