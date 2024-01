Protest mieszkańców Szymanowskiego: patodeweloperka to gangsterka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Jesteśmy rozczarowani systemem, patodeweloperka to gangsterka" - mieszkańcy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie po raz kolejny protestują i apelują o wstrzymanie inwestycji.

Bezpośrednio pod ich oknami deweloper chce postawić nowy blok z garażem. Chodzi o okolice Urzędu Miasta i Jasnych Błoni. Kilka dni temu na tym terenie rozpoczęła się wycinka drzew.



Mieszkańcy protestują od miesięcy. Teraz sprawa jest w rękach nowego wojewody zachodniopomorskiego.



Budować należy mądrze. Apelujemy do wojewody zachodniopomorskiego, aby skrupulatnie przyjrzał się naszej sprawie - mówią mieszkańcy ulicy Szymanowskiego.



- Patodeweloperka to gangsterka. - Jestem rozczarowana systemem, który pozwala na takie praktyki, których doświadczyliśmy my, mieszkańcy, w ciągu ostatnich trzech lat. Moim zdaniem patologię należy wskazywać, nazywać i czynnie jej przeciwdziałać - mówią mieszkańcy.



- Jest mi po prostu zwyczajnie przykro. Nikt nie myśli o komforcie ich życia, jakości ich życia, a przede wszystkim o tym, że te mieszkania tracą na wartości. Jeśli powiecie mi, że to wszystko zostało wydane zgodnie z przepisami prawa, to ja powiem, że to prawo jest złe. To prawo trzeba zmienić. Możemy tylko jedno powiedzieć i krzyknijmy: stop patodeweloperce - mówi Andrzej Radziwiłł, współprzewodniczący Zielonych Szczecin.



Nie wiadomo kiedy skargę mieszkańców rozpatrzy wojewoda zachodniopomorski.