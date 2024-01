Zabawa z nauką w US. Trwa Noc Biologów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pokaz doświadczeń z suchym lodem, prezentacje grzybów leczniczych i warsztaty z mikroskopem - w Instytucie Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego trwa Noc Biologów.

To kolejna edycja ogólnopolskiej akcji skierowanej do uczniów szkół średnich i podstawowych. "Tajemnice życie komórek od biosfery" - to tegoroczne hasło przewodnie imprezy.



- Nauczyłam się różnych komórek np. krew żaby lub język kota. - Jakąś tkankę, chyba człowieka albo żabią. To jakieś takie jakby kółeczka, a niektóre są w środku białe, z czerwoną otoczką. - Można obserwować różne rzeczy z bardzo bliska.



- Poszerzenie wiedzy o biologii, zachęcenie być może do przyjścia tutaj na Uniwersytet Szczeciński. Pokazuje to, co uczniowie uczą się w szkole, ale często nie mają kontaktu z mikroskopem. Często nawet nauczyciele nie mają do czynienia z takim sprzętem. Jest możliwość samodzielnego mikroskopowania. Bardzo szybko załapują - mówi Lucyna Kirczuk, adiunkt w Katedrze Hydrobiologii w Instytucie Biologii.



Organizatorzy przygotowali łącznie ok. 16 zajęć w formie warsztatów, pokazów i laboratoriów. Odbywają się one w budynkach US przy ul. Wąskiej, Felczaka i trwają do godzin popołudniowych.