Kolejna (ostatnia) szkoła w Kołobrzegu czeka na boisko

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jedyna szkoła w Kołobrzegu, która nie posiada własnego zewnętrznego boiska sportowego w końcu doczeka się takiej inwestycji. Są już chętni na jej realizację.

Chodzi o mieszczącą się w samym centrum miasta Szkołę Podstawową nr 3, która w 2019 roku zyskała nową salę gimnastyczną, ale nadal nie posiada zewnętrznego boiska.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu wskazuje, że "Trójka" w końcu doczeka się takiego obiektu.



- Szkoła ma na tyłach swojej siedziby spory teren, który można wykorzystać. Dyrekcja od lat myslała o tym, by takie boisko tam powstało - poinformował Kujaczyński.



Będzie to boisko wielofunkcyjne o wymiarach 21x11 m. Powstanie także dodatkowa bieżnia o długości 60 metrów oraz siłownia zewnętrzna.



Do magistratu wpłynęły trzy oferty, a najniższa z nich opiewa na 1,3 mln zł. Miasto pozyskało już na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 33 proc. wartości inwestycji.



Obiekt powinien być gotowy jesienią.