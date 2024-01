Strzelanina, pościg, prokurator, Trzebiatów...

Dwie osoby zostały zatrzymane po policyjnym pościgu w Trzebiatowie, w powiecie stargardzkim. Policja oddała strzały. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Do zdarzenia doszło w czwartek; policjanci chcieli zatrzymać mężczyznę poszukiwanego listem gończym.- Miał być doprowadzony do odbycia kary pozbawienia wolności. Usiłował potrącić samochodem funkcjonariuszy policji, którzy mieli dokonać jego zatrzymania. W toku zdarzenia jeden z funkcjonariuszy oddał strzały ostrzegawcze z broni służbowej. Policjanci niezwłocznie podjęli pościg, w wyniku którego sprawca oraz pasażer pojazdu zostali zatrzymani i pozostają do dyspozycji prokuratora - poinformował Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.Prokuratura prowadzi czynności wyjaśniające. Niewykluczone, że mężczyźni jeszcze w piątek usłyszą zarzuty.