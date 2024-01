Kierowcy ze Stargardu mają (wreszcie) badania na miejscu

W pracowni psychologicznej otwartej w budynku przy ul. Mickiewicza 18 można uzyskać lub odnowić uprawnienia poddając się na miejscu badaniom i testom. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] W pracowni psychologicznej otwartej w budynku przy ul. Mickiewicza 18 można uzyskać lub odnowić uprawnienia poddając się na miejscu badaniom i testom. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Stargardu i gmin powiatu, którzy starają się o prawo jazdy, odnowienie uprawnień kierowcy lub inne dokumenty konieczne do wykonywania zawodu, na badania lekarskie i psychologiczne nie muszą już dojeżdżać do Szczecina.

Przychodnia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy poszerzyła działalność. Zatrudniona przez ośrodek kadra lekarzy i psychologów zapewnia na miejscu przeprowadzenie wymaganych badań. To duże ułatwienie dla kierowców, jak i osób starających się o podwyższenie kwalifikacji zawodowych.



Natalia Andruczyk, rzeczniczka Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przyznaje, że teraz można wykonać je w stargardzkiej przychodni.



- Do tej pory taka pracownia funkcjonowała tylko w naszej siedzibie w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego. Medycyna Pracy jest w Stargardzie, ale nie było dotychczas psychologa; pacjent, który zgłasza się np. do badania psychologicznego kierowców, badania profilaktyczne medycyny pracy, będzie mógł te wszystkie badania wykonać tutaj - zapowiedziała.



W pracowni psychologicznej otwartej w budynku przy ul. Mickiewicza 18 można więc uzyskać lub odnowić uprawnienia poddając się na miejscu badaniom i testom.



- To są operatorzy sprzętu budowlanego, osoby, które utraciły prawo jazdy czy pracownicy pracujący na wysokości albo też wykorzystujący prawo jazdy kategorii B do celów służbowych - dodała.



Kierowcy mogą skorzystać m.in. z nowego gabinet do badań okulistycznych Stargardzka pracownia swoich pacjentów przyjmuje w czwartki. Zależnie od potrzeb ośrodek nie wyklucza jej otwarcia także w inne dni tygodnia.