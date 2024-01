Kończy się pielgrzymka relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów

Ks. Tomasz Ceniuch na beatyfikacji rodziny Ulmów. Fot. www.facebook.com/FundacjaDonumVitaeNaszeDzieciUtracone

Kończy się tygodniowa pielgrzymka relikwii i obrazu Błogosławionej Rodziny Ulmów w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dziś ostatni akcent w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej. Relikwie będą w katedrze od 7:00 do 15:00.



O godz. 7:00 i 12:00 rozpoczną się Msze Święte z błogosławieństwem relikwiami.



Ksiądz Tomasz Ceniuch zachęca do udziału w uroczystościach: - My i nasze pokolenie, podejmując codzienne zadania, realizując swoje osobiste powołanie, zdobywamy codzienną świętość. Życzę nam wszystkim, abyśmy wykorzystali ten czas do przyjęcia wielu łask, które Pan Bóg dla nas wspólnotowo i indywidualnie przygotował. Otwórzmy się na Niego, a rodzina będzie stawała się silna, Bogiem silna...



Rodzina Ulmów została ogłoszona błogosławioną we wrześniu. To była pierwsza beatyfikacja całej rodziny w historii Kościoła Katolickiego. Stało się to podczas uroczystej mszy świętej w Markowej, wsi na Podkarpaciu, w której mieszkali i zginęli Józef, Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Wszyscy zostali zamordowani 24 marca 1944 roku przez Niemców za pomoc Żydom.