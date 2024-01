Fot. pixabay.com / useche360 (CC0 domena publiczna)

Był zziębnięty, miał zaczerwienione ręce i posiniałe usta - szczecińscy policjanci znaleźli w centrum Szczecina 14-latka.

Chłopiec bał się wrócić do domu, bo było już bardzo późno i bał się reakcji rodziców. Mundurowi odwieźli go do domu, gdzie zastali matkę 14-latka, która bardzo martwiła się o syna. Kobieta właśnie zamierzała powiadomić policje o zaginięciu syna.



O całej sytuacji zostanie powiadomiony Sąd, aby sprawdzić sytuacje tej rodziny i małoletniego.