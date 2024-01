Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Kłótnia doprowadziła do pobicia i kradzieży - teraz dwóch mężczyzn odpowie za swoje czyny przed sądem.

Do zdarzenia doszło w lipcu 2021 roku, w Świnoujściu. Nad ranem, na jednej z ulic, doszło do awantury między pokrzywdzonym i jego koleżanką a sprawcami.



W pewnym momencie sprawcy pobili pokrzywdzonego, a następnie zabrali mu zegarek, wart 600 złotych oraz sto złotych w gotówce. Sprawcy zostali szybko ustaleni i zatrzymani.



Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowania. Obaj byli wcześniej karani i działali w warunkach recydywy. Za zarzucone czyny grozi do 12 lat pozbawienia wolności.