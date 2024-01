Szczecińska Gubałówka zaprasza. "Takiej zimy od lat nie było!" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pierwsi miłośnicy nart i snowboardu rozpoczęli już ferie zimowe na szczecińskiej Gubałówce.

Dla jednych to rozgrzewka przed wyjazdem w góry, drudzy stawiają pierwsze kroki w butach narciarskich.Takiej zimy dawno nie było, to wspaniała atrakcja dla mieszkańców i nie trzeba nigdzie wyjeżdżać - mówią szczecinianie: - Pierwszy raz jeżdżę w życiu... Dziś zjechałam już dwa razy i jestem bardzo zadowolona. - Gubałówka gwarantuje nam zimowe atrakcje w Szczecinie, inaczej trzeba by było w góry jechać, a to jest jednak trochę kilometrów. - Jest bardzo przyjemnie. Jeżeli ktoś nie jeździł na nartach, to jest to taka idealna górka, żeby się nauczyć. Są fajni instruktorzy, zawsze taka odskocznia od codzienności.- Dopiero ferie się zaczęły, więc możemy sobie tutaj dowolnie pojeździć. Przed wyjazdem w góry lepiej przyjechać tutaj, poćwiczyć, przymierzyć sprzęt i sprawdzić swoją kondycję. Takie zimy już dawno nie było. Także zapraszam... - podkreśla Roman Mielnik, instruktor narciarstwa.Stok, jak i lodowisko znajdujące się obok szczecińskiej Gubałówki są czynne w ferie od godz. 9:00 do 22:00.