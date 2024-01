Ruszyły ferie, policja apeluje o rozsądek

Szczecińska policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Chodzi m.in. o zabezpieczenie mieszkania na czas wyjazdu, zwrócenie uwagi na bezdomnych, szczególnie w mroźne dni i unikanie zamarzniętych zbiorników wodnych.Zacznijmy od naszego miejsca zamieszkania - mówi młodszy aspirant Damian Orlik, asystent Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie: - W przypadku wyjazdów na zorganizowany wypoczynek trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu naszego mienia i zwróceniu uwagi na pozostające wolnostojące elementy w naszych ogrodach, balkonach. Tak jak sami obserwujemy, warunki pogodowe mogą się zmieniać, więc warto zabezpieczyć to mienie. Warto porozmawiać z sąsiadami, żeby ten powrót z tych ferii, tego urlopu był dla nas pozytywnym zaskoczeniem.W przypadku wyjazdów, warto zadbać o bezpieczeństwo na stokach - dodaje Orlik z KWP w Szczecinie: - Mówimy o odpowiednim ubiorze, o zabezpieczeniu w kaski, o pilnowaniu swoich dzieci na tych obszarach, ponieważ wiemy, że te obszary górskie, stoki narciarskie będą na pewno oblegane, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. Ważne jest, aby te ferie były naprawdę spokojne i szczęśliwe dla nas wszystkich.Zachodniopomorska policja zapowiada zwiększone kontrole w ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2024" i zachęca do kontroli autokarów przed wyjazdami. Wykazy punktów kontroli wraz z numerami kontaktowymi znajdują się na wszystkich stronach internetowych jednostek policyjnych.