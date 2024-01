Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)

Oszczędności życia straciła kolejna seniorka ze Szczecina. Kobieta dała się oszukać metodą "na policjanta".

79-latka straciła 126 tysięcy złotych i prawie 40 tysięcy euro. Do kobiety zadzwoniła osoba podająca się za córkę kobiety, poinformowała że miała wypadek i potrzebuje pieniędzy, by wydostać się z kłopotów.



Seniorka nie zastanawiając się oddała wszystkie swoje pieniądze.



Policja przypomina, by każdą taką sytuację zgłaszać organom ściągania.