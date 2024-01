Mieszkańcy Świnoujścia przypominają rządowi przedwyborcze obietnice [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Mieszkańcy dzielnicy Warszów w Świnoujściu w czasie zorganizowanego protestu przypomnieli w sobotę, że pamiętają o przedwyborczych obietnicach rządu na temat otwarcia ul. Ku Morzu przy terminalu LNG.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy - bo tak długo zamknięta jest jedyna droga na plażę w Warszowie - mieszkańcy protestowali 14 razy.



- To, na czym nam zależy to jest, by ulica Ku Morzu była otwarta na całej długości. - Liczymy na to, że ta strefa zostanie zdjęta. - Wierzymy, że otworzą. - Nie przeszkadza nam deszcz, nie przeszkadza zimno - mówili.



Wyspiarze tłumaczą, że zamknięcie drogi ma ogromny wpływ na ich codzienność.



- Może się wydawać, że jest to zwykła ulica, która biegnie do plaży. A tak nie jest: to jak promenada w innych nadmorskich miastach. To miejsce, gdzie dzieci uczyły się jeździć na rowerach czy na rolkach. Tu rodziny wychodziły na spacerek... - Moja córka ma 13 lat, ona bardzo często spacerowała tu z koleżankami, z psem na plażę... Teraz zostało jej spacerowanie wokół Warszowa. - Ta droga była naszą rekompensatą za wybudowanie gazoportu. Obiecywali nam, że jej nie zamkną - przypominali.



Politycy obecnej koalicji obietnice składane przed wyborami podtrzymują. Jednak mieszkańcy czekają na działanie, a dzisiejsza akcja miała przypomnieć, że o słowach polityków pamiętają.