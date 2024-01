Do godziny 2 obowiązuje w regionie ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



SILNY WIATR / OPADY MARZNĄCE 1°



💨Prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h.

🌧️Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 13, 2024

Dotyczy to powiatów nadmorskich: kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i Świnoujścia.Spodziewać możemy się podmuchów w porywach do 75 km na godzinę. To ostrzeżenie pierwszego stopnia.