Planszówki w "Filarach", czyli ferie po stargardzku

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Aktywnym weekendem przy grach planszowych rozpoczęto ferie zimowe w Stargardzkim Centrum Nauki „Filary".

Dla najmłodszych mieszkańców Stargardu i gości przez dwa najbliższe tygodnie czeka również wiele innych atrakcji. Ofertę „Filary" kierują szczególnie do tych, którzy w niebanalny sposób chcą zaplanować swój zimowy wypoczynek. Czas rozpoczętych właśnie ferii można spędzić w Stargardzie przy grach planszowych.



Joanna Cupak z SCN "Filary" podkreśla, że przygotowano bogaty zestaw gier, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających.



- Można pograć w gry rodzinne, ale też i szybkie imprezowe. Nasza ekipa gotowa jest do tłumaczenia zasad, albo i wspólnych rozgrywek, jeśli zabraknie współgraczy - zapewnia.



Jak przyznają organizatorzy, weekend przy planszówkach to dopiero rozgrzewka, ponieważ dwa feryjne tygodnie wypełnią w "Filarach" m.in. spotkania z nauką i technologią.



- Od poniedziałku ruszamy pełną parą; feryjne wtorki, czyli całodzienne atrakcje dla dzieci od siódmego roku życia, oprócz tego zachęcamy do udziału w akademii sportowo-naukowej..., dużo ciekawych warsztatów, między innymi z robotyką i Lego. Wyjątkowo w tym okresie jesteśmy czynni codziennie dla indywidualnych zwiedzających - zaznacza Joanna Cupak.



W programie ferii z SCN "Filary" ujęto również zabawę z drukiem 3D. Szczególnie wytrwali mogą także wybić własne monety, przy okazji poznając dzieje średniowiecznej mennicy miasta.