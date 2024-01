"W demokratycznym kraju politycy nie są świętymi krowami" [ZDJĘCIA]

Politycy, w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin, komentowali niedawne zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w Pałacu Prezydenckim.

Działania obecnie rządzących psują wizerunek Polski na arenie międzynarodowej - powiedział poseł PiS Artur Szałabawka: - Są to osoby, które walczyły z korupcją i zostały w sposób skandaliczny pierwszymi więźniami politycznymi w Polsce po 1989 roku.Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej argumentował, że standardy państwa demokratycznego nie zwalniają z odpowiedzialności żadnego z obywateli.- Bo to jest właśnie demokratyczny kraj, gdzie żadni politycy nie są świętymi krowami i jeśli popełnili przestępstwo, to stają przed niezależnymi sądami i niezależne sądy wydają niezależne wyroki. I tego trzeba przestrzegać w kraju demokratycznym, a nie robić sobie melinę z Pałacu Prezydenckiego... - podkreślał Łącki.Poseł Jarosław Rzepa z ugrupowania PSL Trzecia Droga wskazał na przyczyny zatrzymania obu polityków.- W 2007 roku, kiedy byli szefami CBA przygotowali i przeprowadzili całą tę akcję, która doprowadziła w pierwszej kolejności do rozpadu rządu, do odwołania wicepremiera Leppera z urzędu i ministra rolnictwa... - wymieniał Rzepa.Przypomnijmy, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik skazani zostali przez sąd na dwa lata więzienia.