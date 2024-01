Droga Świerzno-Pobierowo do przebudowy

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Będzie przebudowa drogi Świerzno - Gostyniec - Gostyń - Pobierowo. To efekt porozumienia gmin Świerzno i Rewal oraz powiatów kamieńskiego i gryfickiego ze stroną rządową.

Zmodernizowane zostanie 11 kilometrów drogi.



- Każdy samorząd będzie odpowiadał za odcinek jezdni, który przebiega przez jego teren - mówi Wójt Świerzna Radosław Drozdowicz: - Za odcinek drogi pomiędzy Świerznem a Gostyńcem będzie odpowiadać, ale też realizować inwestycję Gmina Świerzno. Zakres prac to poszerzenie jezdni, budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Gostyńca w kierunku Pobierowa do granic powiatu kamieńskiego. Tam również, na odcinku pomiędzy Gostyniem a Pobierowem będzie ścieżka pieszo-rowerowa. Na ostatnim etapie, czyli przed samym Pobierowem inwestycję będzie realizować już powiat gryficki i gmina Rewal.



Droga jest w fatalnym stanie, a bardzo jest uczęszczana w okresie wakacji - dodaje wójt gminy Rewal Konstanty Oświęcimski: - Tą drogą tysiące turystów latem zmierza na piękne wybrzeże rewalskie, do Pobierowie, do gminy Rewal. Porusza się tędy również spora część mieszkańców sąsiednich gmin - Świerzno, Kamienia. Ta droga przez lata uległa degradacji, więc cieszymy się, że w końcu zostały pozyskane środki na jej remont.



Koszt przebudowy drogi to 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z rządowego funduszu Polski Ład. Prace remontowe powinny ruszyć jesienią tego roku.