Historycy IPN-u będą szkolić żołnierzy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Historycy Instytutu Pamięci Narodowej będą uczyć żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej historii Polski.

Dziś w tej sprawie porozumienie o współpracy podpisali dyrektor szczecińskiego oddziału IPN i dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Dziś pierwsze zajęcia edukacyjne odbędą się w 142. Batalionie Lekkiej Piechoty w Trzebiatowie - mówi Krzysztof Męciński, dyrektor IPN w Szczecinie: - Przede wszystkim opowiadamy o Polskim Państwie Podziemnym, o Armii Krajowej. O tych sprawach, które są, jakby to powiedzieć, tymi korzeniami dla Wojsk Obrony Terytorialnej, które dziedziczą tradycję formacji Armii Krajowej.



Będziemy też szkolić pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, czterech z nich służy w Wojskach Obrony Terytorialnej - mówi pułkownik Piotr Sulwiński, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady WOT.



- Dlatego liczę, że w przyszłości nasza współpraca będzie realizowana tak jak do tej pory. Będziemy czerpać z wiedzy historycznej pracowników IPN w czasie naszych szkoleń. Ta wiedza będzie przekazywana naszym żołnierzom. A my oczywiście z naszej strony zapewniamy, że wiedza, którą my posiadamy - wiedza wojskowa chętnie będzie przez nas przekazywana pracownikom po to, aby potencjał szkoleniowy mógł być przez pracowników wykorzystany - podkreśla pułkownik Sulwiński.



Zachodniopomorskie Wojska Obrony Terytorialnej liczą 1100 żołnierzy.