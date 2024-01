Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla północy kraju.

W ciągu najbliższej dobry najtrudniejsze warunki atmosferyczne występować będą m.in. w województwie zachodniopomorskim - mówił Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.



- Pierwsze ze zjawisk na które wystawione jest ostrzeżenie, to intensywne opady śniegu. Najwięcej spadnie go w województwie pomorskim i tam prognozowany przyrost pokrywy nawet do 25 cm. W pasie polskiego wybrzeża występować będą silne i niebezpieczne porywy wiatru do około 90 km/h. Połączenie tych dwóch zjawisk skutkować będzie występowaniem zawiei i zamieci śnieżnych - mówi synoptyk.



Opady śniegu będą się utrzymywać także w nocy i we wtorek. W centrum mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem, a lokalnie słabe burze.



Na termometrach od -4 stopni na południu kraju do 2 na zachodzie i nad morzem.