Kolejni chętni spędzają Ferie z WOT [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

72 ochotników rozpoczęło szkolenie w ramach Ferii z Wojskiem.

Po zakończeniu złożą przysięgę i zasilą 14. Zachodniopomorską Brygadę Obrony Terytorialnej - mówi pułkownik Piotr Sulwiński, dowódca brygady.



- To są nowi ludzie, którzy do tej pory nigdy nie mieli styczności z wojskiem. To będzie ich pierwsza przygoda z wojskiem, pierwsza przygoda z mundurem - taki pierwszy chrzest bojowy - mówi pułkownik Sulwiński.



Ochotnicy podczas szkolenia będą m.in. uczyć się strzelania.



- Są w pełni umundurowani, w czasie czternastodniowego szkolenia mamy zaplanowane dla nich cztery strzelania z wykorzystaniem amunicji bojowej. Oprócz tego zajęcia z taktyki, zajęcia na "Śnieżniku", także plan jest intensywny - piętnaście dni szkoleniowych, po dwanaście godzin dziennie, a szesnastego dnia finalizujemy to uroczystą przysięgą wojskową, która odbędzie się tym razem w Kamieniu Pomorskim - dodaje pułkownik Sulwiński.



14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej składa się z dwóch batalionów lekkiej piechoty, kompani dowodzenia i logistycznej. W sumie to ponad 1100 żołnierzy.