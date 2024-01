Pleciuga zaprasza dzieci na "Teatralne ferie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Warsztaty dla najmłodszych z okazji ferii zimowych zorganizował szczeciński Teatr Lalek Pleciuga.

W planie m.in. zajęcia plastyczne, teatralne i muzyczne. W poniedziałek najmłodsi uczestnicy "Teatralnych ferii" kształcili wyobraźnię podczas warsztatów z animacji poklatkowej - to żmudna technika tworzenia filmów z pojedynczych zdjęć.



- Klatka po klatce się robi to wszystko. Potem to się animuje. - Z takim typem animacji mam pierwszy raz styczność. Bardzo fajnie się to robi. - Powstanie z tego taka animacja, że ten pan wlatuje do domu Shreka i się tam bawi - mówią dzieci.



- Przede wszystkim cierpliwość, Wyobraźnię trzeba do tego mieć. Uczymy się, jak robić animację poklatkową. Jedna sekunda to jest dwanaście zdjęć. Najpierw tworzymy lalki w technice wycinanki. Kiedy np. ma powstać moment podniesienia rąk, to robimy zdjęcie klatka po klatce, jak troszkę wyżej są te ręce, aż powstaje płynny ruch - mówi prowadząca warsztaty Klaudia Prabucka.



Warsztaty w szczecińskiej "Pleciudze" odbywają się codziennie w pierwszym tygodniu ferii w godzinach od 11 do 14.