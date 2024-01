Sztorm na Bałtyku. Promy zgodnie z rozkładem

Sztorm. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Na Bałtyku sztorm, a na lądzie zawieje śnieżne. W poniedziałek w całym województwie alert pogodowy. Sprawdziliśmy, czy pogoda daje się we znaki nad morzem oraz czy już wywołała jakieś utrudnienia komunikacyjne na wodzie.

Choć zapowiedź podmuchów sięgających nawet 90 km/h nie brzmi optymistycznie, nad samym morzem, przynajmniej do tej pory, jest spokojnie.



- Sztorm na Bałtyku nie wpłynął, ani na rozkład promów kursujących do Skandynawii, ani miejskich jednostek Bielik - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor ZDM w Świnoujściu. - Kapitanowie są bardzo doświadczonymi nawigatorami, oficerowie wachtowi też. Dajemy sobie radę. Sytuacja jest trudna, ale nie ekstremalna. Dużo bardziej wiało i pływaliśmy.



Na razie jedyną przeszkodą są śnieżne zawieje, które momentami ograniczają widoczność, dlatego musimy się liczyć z tym, że kurs między brzegami Świny może trwać nieco dłużej.



Pogoda nie przeszkadza natomiast tym, którzy ferie zimowe postanowili wykorzystać na odpoczynek nad morzem. - Jak się człowiek dobrze ubierze, to jest przyjemnie, mimo tej paskudnej pogody. Trzeba się hartować. Wiatr nie przeszkadza - mówią turyści.



Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązywać będzie od do północy lub do wtorku, do godz. 12, nie obejmie powiatów: gryfińskiego i myśliborskiego.