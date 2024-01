Mural w hołdzie ojcom edukacji narodowej

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Mural na 250-lecie Komisji Edukacji Narodowej został odsłonięty na ścianie patio Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

W ten sposób postanowiono uczcić ojców edukacji narodowej. - Mural prezentuje między innymi portret Hugo Kołłątaja - mówi Mateusz Lipko z centrum doskonalenia. - Założycielem KEN-u nie był. Brał bardzo aktywny udział w reformie tamtej edukacji. Można powiedzieć, że był szarą eminencją KEN-u, ale sam osobiście odpowiadał za reformę podręczników. Nie wiem czy to nie był najważniejszy reformator polskiego systemu edukacji z XVIII i początku XIX wieku.



- Od samego początku faktycznymi pracownikami Komisji była grupa uczonych i artystów skupiona wokół Hugona Kołłątaja, który nadawał ogólny kierunek jej działaniom. Do najbardziej zasłużonych „ekspertów” zalicza się pisarzy Franciszka Bielińskiego i Juliana Ursyna Niemcewicza oraz uczonych m.in. Feliksa Oraczewskiego i Grzegorza Piramowicza - przypomina dyrektorka centrum Urszula Pańka. - Na pewno to byli wyjątkowi myśliciele, wspaniali ludzie, którzy stworzyli pierwsze ministerstwo oświaty i pozwolili edukować wszystkich Polaków. Stworzyli szkołę publiczną dla wszystkich.



Mural jest do oglądania w godzinach otwarcia Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.