Zieloni zapowiadają ciąg dalszy w sprawie inwestycji przy Szymanowskiego

Przemysław Słowik. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie ciąg dalszy walki o zablokowanie kontrowersyjnej inwestycji przy Szymanowskiego w Szczecinie - tak zapowiada szczeciński radny Zielonych Przemysław Słowik.

Chodzi o plany dewelopera, który planuje postawić nowy blok bezpośrednio przy jednej z kamienic. Przeciwko temu protestują jej lokatorzy, którzy uważają, że nowy budynek będzie zbyt blisko ich okien, obniży wartość lokali i jakość życia.



Sprawa trafiła do wojewody, który stwierdził, że nie ma podstaw do uchylenia pozwolenia na budowę. Słowik wspierał mieszkańców w protestach, teraz w Rozmowach pod Krawatem powiedział, że zamierza namawiać ich do skorzystania z kolejnych prawnych możliwości.



- To cały czas nie zamyka sytuacji. Pamiętajmy, że w tej ścieżce administracyjnej wciąż pozostaje jeszcze sąd administracyjny. I tutaj namawiałem, i zachęcam do tego i mieszkańców, i spółdzielnie, aby na tą ścieżkę sądową wejść i próbować do końca. Tak naprawdę dopóki nie została wbita łopata, dopóki ten budynek nie stoi, cały czas jest szansa zmiany tej decyzji. - mówi Słowik.



Kilka dni temu w miejscu planowanej budowy deweloper rozpoczął wycinkę drzew.