W Świnoujściu chcą płatnych parkingów również w weekendy

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Strefa Płatnego Parkowania także w weekendy - to postulat samorządowców nadmorskich gmin, którzy mają niemały problem z tłokiem na drogach właśnie w dni wolne od pracy.

Szansę na prawną regulację zapisów dotyczących SPP, samorządom daje nowy minister.



Strefa Płatnego Parkowania w nadmorskich miejscowościach, takich, jak Świnoujście miała sprawić, że miejsc postojowych w centrum i dzielnicy nadmorskiej będzie więcej. I tak jest, ale z wyjątkami, zauważa Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.



- W dzielnicy nadmorskiej jest największy ruch w soboty i niedziele, wtedy mieszkańcy Świnoujścia nie mają po prostu szans, żeby zaparkować swoje auta. W weekendy parkingi są w prawie 100 proc. zajęte przez turystów, bo jest bezpłatnie... - podkreśla Żmurkiewicz.



Prezydent Świnoujścia przyznaje, że rozwiązaniem tej sytuacji byłoby wprowadzenie opłat za parking także w weekendy, ale samorządowcy w tej kwestii mają związane ręce.



- Prawo stanowi, że w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, w soboty niedziele się nie płaci - dodaje Żmurkiewicz.



Wprowadzenie takich rozwiązań popiera Sławomir Nitras, Minister Sportu i Turystyki: - Wiem, że są takie miejsca, w których trudniej jest zaparkować w weekendy niż w ciągu tygodnia. Tu inicjatywa leży po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale ja będę opiniować na pewno pozytywnie takie zmiany.



Zmian potrzebnych jest wiele, a samorządowcom zależy na czasie, bo dla turystycznych gmin nowe zapisy oznaczają wpływy do budżetu. I choć deklaracje są, to na razie bez konkretnych dat, kiedy zostaną zrealizowane.