Nowa fabryka powstanie w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowa fabryka podstaw do elektrowni wiatrowych powstanie w Szczecinie. Dziś Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał umowę z hiszpańską firmą Windar na dzierżawę terenu pod inwestycję.

To kilkaset milionów euro wydanych na budowę - mówi Krzysztof Urbaś prezes portu.



- Tutaj w fabryce będzie pracowało około 400 osób. To jest bardzo dużo, patrząc na dzisiejsze warunki na rynku pracy i myślimy, że ta inwestycja, warta 100 milionów euro, będzie kolejnym takim bodźcem do tego, aby region zachodniopomorski stawał się tym, który będzie wskazywał nowe kierunki rozwoju. - mówi Urbaś.



Ta inwestycja pozwoli Szczecinowi na rozwój. Na Ostrowie Grabowskim powstaną wielkie hale gdzie będą budowane podstawy do morskich i lądowych elektrowni wiatrowych - mówi zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.



- Port instalacyjny w Świnoujściu Orlenu Neptun, fabryki Vestasa, ale też to wszystko, na czym jeszcze pracujemy. Mam nadzieję, wkrótce to ogłosimy. Oraz to, co wypełni ktoś, całe środowisko, otoczenie tego biznesu. To na pewno coś, co zmieni Szczecin. Ja myślę, że mamy dzisiaj zdecydowanie bardzo mocny akcent, jeżeli chodzi o Szczecin w tej branży i w tym rozwoju portowo-morskim. - mówi Przepiera



Dzisiejsza umowa zakłada wydzierżawienie terenu w porcie Hiszpanom na 30 lat. Inwestor ma już decyzję środowiskową.