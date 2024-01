Balazs: potrzebna kohabitacja między prezydentem a rządzącymi

Prezydent powinien być apolityczny i współpracować z rządem, a nie reprezentować tylko swoje środowisko - mówił o Andrzeju Dudzie były minister rolnictwa i parlamentarzysta z regionu, Artur Balazs.

W "Rozmowie pod krawatem" oceniał, że przy obecnym kryzysie politycznym w Polsce możliwy jest także scenariusz z kolejnymi wyborami do Sejmu i Senatu.- Ten kryzys tak obciąża dzisiejszą opozycję, że obecna koalicja miałaby szansę na większość konstytucyjną. Czy to się nie skończy przyspieszonymi wyborami? Ale jest to absolutna ostateczność. W tej chwili trzeba wykorzystać wszelkie szanse na to, żeby przede wszystkim doprowadzić do prawdziwej całkowitej kohabitacji między prezydentem a rządzącymi. Bez tego nie uda się uspokoić tego kryzysu - ocenił.W ocenie Balazsa po rządach Prawa i Sprawiedliwości najważniejsze instytucje w państwie są w ciężkim kryzysie. I rząd Donalda Tuska naprawia tę trudną rzeczywistość.