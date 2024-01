Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna poszukiwany przez policję za kradzież z włamaniem został zatrzymany w Świnoujściu. To interwencja straży granicznej.

Do zdarzenia doszło w sobotę, mężczyzna przypłynął promem ze Szwecji. 39-latek z województwa warmińsko-mazurskiego został zatrzymany i przekazany policji. Trafi teraz do zakładu karnego.



Ma do odbycia karę roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.