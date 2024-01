Drogówka pilnuje, jak podróżujemy w ferie

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Jak bezpiecznie dojechać na ferie podpowiada wałecka policja. Najważniejsze to dobrze przygotować samochód, ale też zadbać o to jak przewozimy dzieci.

To podczas kontroli drogowych w czasie ferii sprawdzają policjanci - mówi Beata Budzyń

z policji w Wałczu



- Przede wszystkim upewnij się, czy masz odpowiednie opony, aby podróżować zimą. Upewnij się, że fotelik, w którym przewozisz swoją pociechę, jest prawidłowo umocowany. No to teraz już w drogę! Życzymy udanej i bezpiecznej podróży. - mówi Budzyń.



Ferie w województwie zachodniopomorskim potrwają do 28 stycznia.