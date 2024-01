Mrozy podziurawiły drogi [ZDJĘCIA]

Źle jest m.in. w Ustowie, wyrwy mają tam po kilkadziesiąt centymetrów szerokości. Fot. Słuchacz, pan Sławomir Źle jest m.in. w Ustowie, wyrwy mają tam po kilkadziesiąt centymetrów szerokości. Fot. Słuchacz, pan Sławomir Źle jest m.in. w Ustowie, wyrwy mają tam po kilkadziesiąt centymetrów szerokości. Fot. Słuchacz, pan Sławomir

Będzie naprawa ubytków w asfalcie - zapowiada powiat policki.

Stan części dróg po ostatnich mrozach nie jest dobry - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach Magdalena Sochanowska. - Nasze drogi mają to do siebie, szczególnie podmiejskie, że dość szybko tworzą się dziury. To są stare nawierzchnie.



- Problemem jest brak masy bitumicznej - dodała Magdalena Sochanowska. - Wytwórnie są zamknięte w tym okresie, ale staramy się zapobiec tej sytuacji. W tym tygodniu będziemy inną masą zabezpieczać te dziury.



Sprawę rozwiązałaby gruntowna modernizacja drogi, na razie na inwestycję powiat szuka dofinansowania.