Kamery nowej generacji w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

System kamer monitoringu zmodernizowano w Stargardzie. Cztery kamery nowej generacji nadzorują Centrum i zapewniają obraz o lepszej rozdzielczości. Ich obsługą zajmuje się Straż Miejska.

Dzięki pracom o wartości ponad stu tysięcy złotych, wymieniono również uszkodzony sprzęt. Jacek Fabisiak, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim przyznaje, że z kamerami były wcześniej kłopoty. - Burza zniszczała dwie kamery. Odbudowaliśmy zasoby. Jeżeli wymieniamy, to zawsze na kamery najnowsze. W granicach 14 tysięcy za kamerę, która ma podgląd na ulicę on line. Czytamy każdą tablicę rejestracyjną, możemy rozpoznać twarz w dzień i w nocy - podkreśla Fabisiak.



Wiesław Dubij, komendant Straży Miejskiej nie ukrywa, że system po przebudowie ułatwia pracę. - Parkowanie w miejscach niedozwolonych jest pod okiem tej kamery, zaśmiecanie, zanieczyszczanie, bójki, dewastacje przystanków autobusowych - wymienia Dubij.



W ramach systemu działa obecnie 30 kamer. Docelowo miasto chce rozbudować swój monitoring do 50 w najbliższych latach.