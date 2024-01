Cudzoziemcy nielegalnie pracowali w regionie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie 70 cudzoziemców nielegalnie pracowało na terenie powiatu kołobrzeskiego. Skontrolowała ich straż graniczna.

To obywatele Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Zatrudnieni byli w firmie budowlanej z Wrocławia. Część z nich pracowała na innych warunkach niż pozwala na to ich zezwolenie na pracę, część w ogóle ich nie miała.



Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Wobec pracowników wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.