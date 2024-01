Specjalistyczny wóz dla straży pożarnej w Szczecinie

Specjalistyczny pojazd trafił do szczecińskiej straży pożarnej. To samochód do dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji substancji szkodliwych podczas działań medycznych.

Chodzi o zagrożenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne czy nuklearne. Pojazdy trafią do 13 jednostek w kraju.



Mają za zadanie uzupełnienie luki w systemie ratowniczym w obszarze dekontaminacji

osób poszkodowanych i możliwości ich transportu do placówek leczniczych.



Jak informuje straż pożarna potrzebę zakupu pojazdów pokazały doświadczenia wynikające z pandemii COVID a także wojny w Ukrainie.



13 samochodów kosztowało prawie 18 mln złotych. Zostały sfinansowane z budżetu państwa i środków europejskich.