Łona z Paszportem Polityki

Adam Zieliński "Lona", fot. Konrad Wojtyła [Radio Szczecin]

Szczeciński raper otrzymał go jednak nie w kategorii muzyka, w której był nominowany, a od czytelników.

To nowe, ustanowione w tym roku specjalne wyróżnienie, o którym decyduje głosowanie czytelników i subskrybentów tygodnika "Polityka".



Jak napisał jeden z nich: Swoim najnowszym albumem „Taxi” Łona pokazuje, że rap może być wręcz filmową opowieścią łączącą dokument z fabułą.



Łona, a właściwie Adam Zieliński - rocznik 1982 - to szczecinian, polski raper, autor tekstów i producent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej.

Paszporty Polityki to jedne z najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce - przyznano je w 9 kategoriach.