Technicy kryminalistyki z nowym wyposażeniem [ZDJĘCIA]

Testy do wykrywania narkotyków, walizka z wyposażeniem niezbędnym do pracy policjantów kryminalnych, do tego latarki czy kombinezony do pracy w terenie.

Taki sprzęt dostali technicy kryminalistyki z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. To zakupy, które zasponsorowało miasto.



Funkcjonariusze otrzymali także nowe komputery, aparat fotograficzny i obiektywy do niego. Wszystko kosztowało 95 tysięcy złotych.