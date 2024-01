Dziś muzea namawiają do robienia selfie

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

To właśnie ten dzień, kiedy bezkarnie będzie można fotografować eksponaty oraz siebie w ich towarzystwie - dziś #MuseumSelfieDay.

Akcję wymyśliła Mar Dixon, zakochana w sztuce blogerka i specjalistka od mediów społecznościowych.



Od 2015 roku muzea na całym świecie zapraszają do siebie gości i zachęcają do robienia zdjęć - mówi Daniel Źródlewski z Muzeum Narodowego: - Muzeum Selfi Day to taka nowa świecka, muzealna tradycja. Wszystkie muzea na całym świecie w trzecią środę stycznia zapraszają gości i namawiają ich do robienia selfi z muzealnym obiektami i zabytkami.



Szczecińskie Muzeum Narodowe również włącza się w akcję. Zaprasza dziś między godz. 10:00 a 18:00.



"To dla nas ogromna promocja" - dodaje Źródlewski: - Dla muzealników to też jest swego rodzaju frajda, że ich podopieczni, jak czasami pieszczotliwie o niektórych obiektach możemy powiedzieć, ruszają w świat i to w sposób taki bardzo naturalny, bez ingerencji samych muzealników. Ta oddolna akcja społecznościowa ma tutaj wyjątkowy i bardzo ciekawy wymiar, bo to się po prostu dzieje samo...



W środę będzie można odwiedzić niemal wszystkie gmachy Muzeum Narodowego w Szczecinie: Muzeum Historii Szczecina przy Mściwoja, Centrum Dialogu Przełomy przy pl. Solidarności, Muzeum Tradycji Regionalnych przy ul. Staromłyńskiej i gmach główny Muzeum przy Wałach Chrobrego.