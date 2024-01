80-latka zginęła w pożarze

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Tragiczny finał pożaru w powiecie świdwińskim. W nocy, w jednym z domów jednorodzinnych wybuchł ogień.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe Ślepce. Zginęła około 80-letnia kobieta.



- Z ogniem strażacy walczyli cztery godziny - mówi młodszy kapitan Damian Mosiądz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie: - Pożar objął kondygnację parterową w całości. W budynku znajdowało się 6 osób, z czego 5 zdążyło się ewakuować przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jedna osoba niestety się nie ewakuowała i zmarła na miejscu. Ofiara śmiertelna to kobieta w wieku 80 lat.



W akcji uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej z OSP Sławoborze Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie. Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.