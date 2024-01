Premier powołał nowych wicewojewodów zachodniopomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Premier powołał nowych wicewojewodów zachodniopomorskich - nominacje odebrali w środę Dawid Krystek - dotychczas jeden z dyrektorów szpitala przy Strzałowskiej w Szczecinie, a także szef Nowej Lewicy w mieście i były radny SLD - oraz Bartosz Brożyński, radca prawny, nauczyciel akademicki i były dyrektor biura posła PO, Arkadiusza Marchewki.

Bartosz Brożyński zajmie się sprawami prawnymi, infrastrukturą i nieruchomościami.



- Zobowiązanie do budowania nowoczesnego regionu, do budowania regionu dynamicznie rozwijającego się, z dobrą infrastrukturą transportową i społeczną i regionu, który dba o swoje środowisko naturalne - wyliczał.



Z kolei Dawid Krystek będzie odpowiedzialny za ochronę zdrowia, pomoc społeczną i sprawy obywatelskie.



- Pierwszą rzeczą w zakresie opieki zdrowotnej, która chcemy się zająć to aktualizacja mapy potrzeb zdrowotnych naszego województwa. Każdy szpital będzie równoważny - zapowiedział Krystek.



Wojewoda Adam Rudawski przekazując nominacje mówił, że powołuje fachowców w swoich dziedzinach.



- Cieszę się, że podzielili moją wizję urzędu merytorycznego, odpolitycznionego, współpracującego z samorządami - podkreślił wojewoda.



Wojewoda Rudawski, dzięki pomocy swoich wice, zapowiedział też wprowadzenie "szybkiej ścieżki" dla samorządów regionu. Aby mogły bez zbędnej zwłoki załatwiać prostsze sprawy w urzędzie przy szczecińskich Wałach Chrobrego.