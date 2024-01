MuseumSelfieDay. To działa! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Można sobie zrobić selfie w afrykańskiej wiosce lub antycznej Europie. Tak jest w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Instytucja włączyła się w międzynarodową akcję #MuseumSelfieDay.- Staram się każdego roku te zdjęcia sobie zrobić, bo to jest fajna pamiątka i zabawa, która zachęca do przychodzenia do muzeum. Pamiątka jest super. Mam wnuki pod opieką, są ferie, skorzystaliśmy z okazji przychodząc tu. Jest dużo eksponatów - mówią odwiedzający.W gmachu przy Wałach Chrobrego tego dnia zawsze odwiedza nas więcej osób - mówi rzecznik prasowy szczecińskiego Muzeum Narodowego, Daniel Źródlewski. - Selfie z obiektem dzieła sztuki w muzeum gwarantuje podwójne piękno, bo na zdjęciu zawsze będą dwa piękna. Pierwszym pięknem będę ja jako obiekt i drugi - naturalne piękno sztuki, więc: piękno razy dwa.Akcję wymyśliła brytyjska blogerka Mar Dixon. Od 2015 roku w trzecią środę stycznia muzea na całym świecie zachęcają do robienia zdjęć i "wrzucania ich" z #museumselfie.