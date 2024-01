Kryminalni ze Stargardu jeszcze bardziej skuteczni. Trafił do nich nowoczesny sprzęt

Sprzęt nowej generacji dla techników kryminalistyki otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.

Kupno zestawu odczynników, obiektywów oraz narkotestów, kombinezonów ochronnych i komputerów o wartości blisko 100 tys. zł sfinansowało miasto. Nowe narzędzia okazały się istotnym wsparciem dla pracowników Wydziału Kryminalnego stargardzkiej komendy.



Podinspektor Jacek Przepiórka, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podkreśla, że nowy sprzęt ułatwi pracę technikom i śledczym.



- Jest niezbędny do prowadzenia działań na miejscach różnego rodzaju zdarzeń kryminalnych, do ujawnienia śladów i ich zabezpieczania co poprawi też wykrywalność przestępców. Dodatkowo: komputery i narkotestery, które są bardzo ważne w badaniu zabezpieczonych środków, za co bardzo dziękujemy prezydentowi i radnym - powiedział.



Dla sierżanta sztabowego Marcina Florczaka, technika kryminalnego, nowa walizka kryminalistyczna okazała się szczególnie przydatna.



- Przede wszystkim proszki daktyloskopijne, pędzelki służące do opytania różnego rodzaju podłoży, które pozwalają na ujawnianie śladów, również nowe skalówki... Ślady zabezpieczane na miejscu zdarzenia nie zawsze są trwałe, więc dokumentacja fotograficzna jest najlepsza - zaznaczył.



Pomogą w tym obiektywy o wysokiej rozdzielczości, a także specjalistyczne oprogramowanie przydatne do archiwizacji śladów z miejsca zdarzenia.