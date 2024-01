ZUT przygotowuje się do nowej inwestycji

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Fot. ZUT

Nowy kompleks laboratoriów betonów specjalnych wybuduje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Powstanie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

By było to możliwe zmodernizowanych zostanie prawie 500 metrów kwadratowych pomieszczeń.



Powstaną tam specjalistyczne pracownie, między innymi badań nad ścieralnością a także magazyny. W laboratoriach testowane będą betony.



Przetarg na wykonawcę ogłoszony zostanie w przyszłym miesiącu. Koniec prac zaplanowano na połowę przyszłego roku. Wszystko kosztować będzie 5 mln złotych. 4,5 mln to ministerialna dotacja.