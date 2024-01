Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Jest śledztwo po wypadku na trasie S3. Chodzi o zdarzenie, w którym zniszczony został budowany wiadukt.

Sprawą zajmie się teraz prokuratura - informuje TVP 3 Szczecin.



Do zdarzenia doszło 28 grudnia ubiegłego roku. W nocy w rejonie miejscowości Sułomino,

na wyspie Wolin transportowane było śmigło do turbiny wiatrowej.



Podczas przejazdu pod budowanym wiaduktem, fragment śmigła zahaczył o jedną z

belek konstrukcyjnych.



Ruch przez wiele godzin był wstrzymany. Biegli mają ustalić przyczyny zdarzenia. Wtedy prokurator oceni czy doszło do bezpośredniego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym.



Grozi za to do 8 lat więzienia.