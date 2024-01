Modernizacja linii kolejowej z Berlina do granicy Polski będzie opóźniona

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Miało być rok wcześniej, termin jednak się wydłuży - chodzi o modernizację linii kolejowej z Berlina do granicy Polski.

Jak informuje portal rynek-kolejowy.pl, inwestycji nie uda się ukończyć w zapowiadanym czasie, bo jak się okazuje, dla Deutsche Bahn nie jest to priorytetowa inwestycja.



Niemieckie linie kolejowe poinformowały, że remont opóźni się o rok. Według ostatnich zapowiedzi, miał on trwać do grudnia 2025 roku, jednak będzie do grudnia 2026 r. Jak zaznacza portal, ta data też może się przesunąć, bo nie jest to priorytetowa inwestycja dla Deutsche Bahn.



Prace na linii Angermünde - granica Polski rozpoczęły się jesienią 2021 roku. W ich ramach ma powstać nowy tor i sieć trakcyjna, dzięki czemu pociągi będą mogły jechać na tym odcinku z prędkością 160 km/h. Skróci to czas podróży ze Szczecina do Berlina o 20 minut.



Jeszcze szybciej będzie, gdy zmodernizowana zostanie część trasy po polskiej stronie. Tutaj trwają dopiero prace projektowe. Modernizacja ma potrwać do końca przyszłego roku. Na razie udało się pozyskać pieniądze tylko na projekt remontu, a nie na same prace. Gdy trasa będzie gotowa, pojawią się na niej nowe przystanki, a w Kołbaskowie powstanie nowa stacja.



W planach jest również budowa wiaduktów nad ulicą Cukrową oraz drogą do Rajkowa. W samym Szczecinie Głównym powstanie nowy peron do obsługi pociągów berlińskich.



Na razie ze Szczecina do Angermünde zamiast pociągiem trzeba jechać autobusem zastępczym.