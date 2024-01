Przymroziło - awarie i utrudnienia. Ale służby pracują

Awaria wodociągowa w Stargardzie. Przy ulicy Szczecińskiej pękła rura. Są kłopoty z przejazdem.

Opady marznące powodujące gołoledź objęły swoim zasięgiem południową połowę kraju. Na podstawie produktów radarowych na całym obszarze lokalnie występują słabe opady deszczu marznącego. Sytuacja ta utrzymywać się będzie w dalszym ciągu.



Uwaga na śliskie drogi i chodniki!#IMGW pic.twitter.com/TTASqpz3t4 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 17, 2024

Brak przejazdu ulicą Milenijną w Mierzynie (gmina Dobra) - to przez awarię sieci elektroenergetycznej, do której doszło w środę. Trwają prace naprawcze, ale trasa jest zamknięta.Dojazd do ulicy Wiatracznej odbywa się od ulicy Mierzyńskiej, natomiast dojazd do ulic Gwiezdnej, Europejskiej, Wiedeńskiej, Genewskiej i posesji przy ulicy Milenijnej odbywa się od ulicy Rolniczej.Nadal mroźno, jedynie nad morzem około zera lub "na plusie". Miejscami może być ślisko. Główne trasy są przejezdne - zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.Mimo to wyjechał sprzęt zimowy - to 35 solarek i osiem pługosolarek.Synoptycy zapowiadają na dziś zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami, wieczorem na zachodzie możliwe rozpogodzenia.Opady śniegu, na południu i lokalnie na wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo marznącego i powodującego gołoledź. W rejonach podgórskich opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm.Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie, na Kaszubach i Ziemi Lubuskiej, około 1°C w centrum i na północy, do 7°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.W rejonach podgórskich Karpat porywy do 55 km/h, wysoko w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 80 km/h.