Plac Batorego (będzie) jak spod igły

W ramach inwestycji powstaną nowe alejki, plac z grami podwórkowymi dla dzieci, będzie też nowe oświetlenie i monitoring.

W miejscu basenu przeciwpożarowego powstanie fontanna, która stała w środkowej części skweru do 1940 roku i to ona będzie główną atrakcją placu.- Ona nawiązuje do historii i będzie mniej więcej w miejscu placu, tam, gdzie jest dzisiaj likwidowany basen przeciwpożarowy. Będzie tam kilka podświetlanych dysz, będą miały możliwości wielu efektów wodnych, te dysze po obwodzie będą miały możliwość wyrzucania wody do wysokości 6,5 metra, a ta środkowa - aż na 9,5 metra. Tego typu fontanny, tego typu wyrzutu w Szczecinie nie mamy - podkreślił Michał Przepiera, wiceprezydent Szczecina.Mieszkańcy Szczecina nie mogę się doczekać rewitalizacji.- Mieszkam niedaleko, jestem za tym, żeby tego typu stare miejsca zachowywać w oryginalnej formie, takie jak były. - Jak patrzyłam na to miejsce, to mówiłam, że jest idealne do tego, żeby stworzyć tu fontannę - mówili.Koszt przebudowy to ponad 6 milionów złotych. Nowy Plac Batorego powinien zostać oddany do użytku pod koniec września tego roku.