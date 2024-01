Książnica zorganizowała warsztaty z wytwarzania papieru [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Własnoręcznie zrobili papier - trwają ferie w Książnicy Pomorskiej.

Przerwa zimowa to okres, kiedy szczecińskie placówki organizują półkolonie i warsztaty dla młodzieży. Jedną z propozycji na ferie są odbywające się warsztaty "Papiernia w Książnicy".

To zajęcia, podczas których młodzież ma okazje stworzyć własny papier czerpany z roślin, dekorując go przy użyciu suszonych kwiatów i liści, tworząc własne dzieło sztuki.



- Układaliśmy wszystkie listki i takie kuleczki. I to jest fajne dlatego, że można robić własne wzory, robić z tego co się chce. - Wygląda jak paciaja, później jest trochę bardziej jasna. - Syn sam się zgłosił, pierwszy raz, więc też patrzę - mówią uczestnicy.



- Trzeba mieć dużą dozę wyobraźni, żeby z tej początkowej pulpy, którą dzieci zobaczą przed sobą, później widzieć to, co chcą uzyskać na koniec. Czyli ten piękny, elegancki kawałek papieru. To na pewno wymaga wielkiej artystycznej wyobraźni - mówi - Bogna Tokarska z Książnicy Pomorskiej.



Warsztaty odbyły się w Sali Kolumnowej w Książnicy Pomorskiej.



Pierwszy papier czerpany powstał w XV wieku w Chinach. Od tego czasu druk zaczął się prężnie rozwijać, dzięki temu możemy czytać książki, pisać notatki i przesyłać listy.