Część Szczecina bez ciepłej wody i ogrzewania [AKTUALIZACJA]

Ograniczenie dostaw, czyli prawdopodobny brak ciepłej wody w kranach i chłodne kaloryfery na lewobrzeżu Szczecina - o możliwych problemach mieszkańców informuje Szczecińska Energetyka Cieplna.

Aktualizacja, godz. 16.00

Dostawy ciepła właśnie zostały ograniczone. Jak informuje SEC, dostawy mają być wznowione w poniedziałek, a pełną sprawność system ma osiągnąć we wtorek.



Czekamy na komentarz spółki PGE, właściciela elektrociepłowni Pomorzany.







Aktualizacja, godz. 14.00

Godz. 13.00